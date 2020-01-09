В одной из деревень Витебской области Белоруссии за праздничным столом несколько дней сидел труп мужчины. Отдыхающие гости не обращали на него никакого внимания, сообщает официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

По словам представителя УВД, 8 января в милицию обратилась супруга погибшего, с просьбой найти ее пропавшего мужа. Она заявила, что муж уже несколько дней не ночевал дома. Следствие выяснило, что последний раз пропавшего видели в гостях у односельчанина.

«Сотрудники уголовного розыска проверили эту информацию и обнаружили пропавшего. Его труп находился в кресле за праздничным столом, где с 30 декабря 2019 года шло бурное застолье. Предварительно, смерть наступила ночью 6 января», — отметил Сапроненко.

Следствием было установлено, что между мужчиной и хозяином дома в ходе застолья возник конфликт. Односельчанин ударил гостя бревном по голове. Хозяин дома признался, что не заметил признаков серьезной травмы, поскольку гость сидел за столом в капюшоне. Только спустя несколько дней отдыхающие начали догадываться, что с мужчиной что-то не так.

По информации следствия, в результате удара по голове, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой и скончался. В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело. В соответствии с уголовным кодексом Белоруссии ему грозит максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.