Мощный пожар на Ухтинском Нефтеперерабатывающем заводе распространился по площади тысячи квадратных метров. Как сообщает источник ИА «Политика сегодня», на месте пожара работают сотрудники регионального МЧС. К настоящему моменту известно об одном пострадавшем.

В то же время местные власти сообщают, что на месте пожара на территории Ухтинского НПЗ прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек.

Подробности происходящего уточняются.