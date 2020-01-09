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18:04   9 Января 2020
Россия

Площадь пожара на Ухтинском НПЗ составляет тысячу квадратных метров

Площадь пожара на Ухтинском НПЗ составляет тысячу квадратных метров

Мощный пожар на Ухтинском Нефтеперерабатывающем заводе распространился по площади тысячи квадратных метров. Как сообщает источник ИА «Политика сегодня», на месте пожара работают сотрудники регионального МЧС. К настоящему моменту известно об одном пострадавшем.

В то же время местные власти сообщают, что на месте пожара на территории Ухтинского НПЗ прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек.

Подробности происходящего уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
#мчс #россия #пожар #происшествия #чп #нпз

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