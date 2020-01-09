Площадь пожара на Ухтинском НПЗ составляет тысячу квадратных метров
Мощный пожар на Ухтинском Нефтеперерабатывающем заводе распространился по площади тысячи квадратных метров. Как сообщает источник ИА «Политика сегодня», на месте пожара работают сотрудники регионального МЧС. К настоящему моменту известно об одном пострадавшем.
В то же время местные власти сообщают, что на месте пожара на территории Ухтинского НПЗ прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек.
Подробности происходящего уточняются.