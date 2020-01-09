Экс-генерал СК Никандров дал показания против начальника из-за «подставы» коллег

Экс-генерала СК Москвы Дениса Никандрова обвинили во взяточничестве. Он рассказал, что пошел на сделку со следствием потому, что его коллеги «подставили» его. Более того, он был не первый, кто дал показания против начальника.

Кроме Никандрова на скамью подсудимых попали и другие сотрудники регионального Следственного комитета, в том числе экс-начальник столичного главка генерал Александр Дрыманов. Во взяточничестве обвинили также бывшего руководителя Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и экс-главу следственного управления ведомства по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко. Все они обвиняются в получении взятки в размере одного миллиона долларов за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

Никандров пояснил, что ранее его «подставили» другие сотрудники органа, и он был не первым, кто дал показания против коллег.

«Это меня изначально подставили, а потом сдали Дрыманов и Крамаренко, купив оговором себе два года свободы… Я больше года находился в «Лефортово» и не давал никаких показаний», — объяснил Никандров журналисту News.ru.

Он добавил, что своими показаниями лишь подкрепил доказательства ФСБ, которые открылись в ходе следствия еще до его сотрудничества со службой.

«Я лишь дал пояснения. И для понимания — я уже пятый, кто стал взаимодействовать со следствием в этой ситуации. До меня показания дали Ламонов, Богородицкий, Суржиков, Шейхаметов», – уверяет Никандров.

Бизнесмена Олега Шейхаметова, который дружил с Койчуковым и участвовал в передаче денег и претендовавшего на должность в управлении Максименко Дениса Богородицкого освободили от ответственности.

В апреле 2018 года бывший начальник Управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко был приговорен за два эпизода взяточничества к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Никандров получил 5,5 лет колонии, но уже в июне досрочно вышел на свободу.