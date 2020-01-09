Путину на выставке перспективного вооружения ВМФ РФ показали авианосец
Президент России Владимир Путин посетил в четверг выставку перспективного вооружения Военно-морского флота России, которая открылась в Севастополе.
На мероприятии глава страны осмотрел модель авианосца. Стоит отметить, что Верховного главнокомандующего сопровождали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и заместитель председателя правительства Юрий Борисов.
На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com/i9aQ8NzEQZ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 января 2020 г.