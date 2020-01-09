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Путину на выставке перспективного вооружения ВМФ РФ показали авианосец

 Путин заявил о необходимости укрепить морской статус России в XXI веке

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17:31   9 Января 2020
Россия

Путину на выставке перспективного вооружения ВМФ РФ показали авианосец

Путину на выставке перспективного вооружения ВМФ РФ показали авианосец

Президент России Владимир Путин посетил в четверг выставку перспективного вооружения Военно-морского флота России, которая открылась в Севастополе.

На мероприятии глава страны осмотрел модель авианосца. Стоит отметить, что Верховного главнокомандующего сопровождали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и заместитель председателя правительства Юрий Борисов.

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Автор: Александр Люблинский
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