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Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

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17:13   9 Января 2020
Россия

Крупный склад с боеприпасами обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы

Крупный склад с боеприпасами обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы

В квартире жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружен крупный склад с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Боеприпасы не представляют опасность для окружающих.

«В квартире жилого дома на улице Гончарова обнаружено большое количество боеприпасов времен войны. Квартира пустая, в ней никто не проживает, опасности для жильцов склад не представляет», — заявил собеседник агентства.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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Автор: Роман Самойлов
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