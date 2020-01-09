Крупный склад с боеприпасами обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы

В квартире жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружен крупный склад с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Боеприпасы не представляют опасность для окружающих.

«В квартире жилого дома на улице Гончарова обнаружено большое количество боеприпасов времен войны. Квартира пустая, в ней никто не проживает, опасности для жильцов склад не представляет», — заявил собеседник агентства.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.