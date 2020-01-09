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 Путин заявил о необходимости укрепить морской статус России в XXI веке

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Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок
ЛНА находится на подступах к захваченному террористами ПНС городу Мисурата

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17:20   9 Января 2020
Общество

Путину доложили о новых способах применения дальней авиации на учениях в Крыму

Путину доложили о новых способах применения дальней авиации на учениях в Крыму

Опробованы новые формы и способы применения как боевой техники флота, так и дальней авиации. Об этом российскому лидеру доложил главнокомандующий военно-морским флотом РФ Николай Евменов. По его словам, в ходе совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море техника показала высокую надежность.

«Личный состав показал профессионализм, цели учений были достигнуты. Результаты учений будут детально проанализированы, и об этом будет вам доложено», — сказал главком президенту.

В четверг, 9 января, Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за ходом учений и за стрельбами крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» по целям, имитирующим корабли условного противника.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #учения #черное море

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