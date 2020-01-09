Путин заявил о необходимости укрепить морской статус России в XXI веке

Президент РФ, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Владимир Путин заявил, что Россия должна укрепить свой морской статус в XXI веке.

«Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав», — заявил Путин на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.

Путин отметил, что страна и дальше будет содействовать развитию флота и направлять средства на то, чтобы он оставался современным и хорошо оснащенным. Глава РФ подчеркнул, что в ближайшее время доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70 процентов и этот показатель необходимо поддерживать.

Президент РФ напомнил, что в декабре на собраниях по оборонной тематике обсуждали укрепление стратегических ядерных сил морского базирования.

9 января Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море. Военные выполнили ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». Задействовали более 30 кораблей, подводную лодку ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС РФ.