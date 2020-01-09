Apple сканирует фотографии с iCloud на предмет жестокого обращения с детьми

В том числе сексуального насилия над несовершеннолетними. Об этом сообщил старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват в ходе выступления на инновационной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. По его словам, американская компания сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе пользователей iCloud, на предмет жестокого обращения с детьми.