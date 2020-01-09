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 Apple сканирует фотографии с iCloud на предмет жестокого обращения с детьми

Apple сканирует фотографии с iCloud на предмет жестокого обращения с детьми
Путину на выставке перспективного вооружения ВМФ РФ показали авианосец

Путину на выставке перспективного вооружения ВМФ РФ показали авианосец

 Путин заявил о необходимости укрепить морской статус России в XXI веке

Путин заявил о необходимости укрепить морской статус России в XXI веке
Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок
ЛНА находится на подступах к захваченному террористами ПНС городу Мисурата

ЛНА находится на подступах к захваченному террористами ПНС городу Мисурата

 Apple сканирует фотографии с iCloud на предмет жестокого обращения с детьми

Apple сканирует фотографии с iCloud на предмет жестокого обращения с детьми
17:05   9 Января 2020
Весь мир

Apple сканирует фотографии с iCloud на предмет жестокого обращения с детьми

Apple сканирует фотографии с iCloud на предмет жестокого обращения с детьми

В том числе сексуального насилия над несовершеннолетними. Об этом сообщил старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват в ходе выступления на инновационной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. По его словам, американская компания сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе пользователей iCloud, на предмет жестокого обращения с детьми.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #фото #apple #icloud

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