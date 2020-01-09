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16:52   9 Января 2020
Россия

После сообщений об угрозе взрывов в Петербурге проверяют 250 объектов

После сообщений об угрозе взрывов в Петербурге проверяют 250 объектов

После анонимных сообщений об угрозе взрывов в Санкт-Петербурге, поступивших в четверг, 9 января, оперативные службы проводят проверку около 250 объектов города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Всего проверяется порядка 250 объектов, где-то проверки уже завершили, где-то продолжаются», — заявил собеседник агентства.

По словам источника, в число проверяемых объектов вошли порядка 30 торговых центров, 40 магазинов, а также гостиницы, детские сады, суды, аэропорт Пулково и Эрмитаж.

В пресс-службе Эрмитажа заявили, что в связи с поступившими анонимными сообщениями, была проведена эвакуация посетителей и сотрудников музея. Подозрительных предметов и взрывных устройств в здании не обнаружено.

Сообщения об угрозе взрывов поступают в различные здания Москвы и Петербурга с декабря 2019 года. На данный момент все подобные обращения оказались ложными.

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Автор: Роман Самойлов
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