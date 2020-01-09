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ЛНА находится на подступах к захваченному террористами ПНС городу Мисурата

ЛНА находится на подступах к захваченному террористами ПНС городу Мисурата

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17:19   9 Января 2020
Весь мир

ЛНА находится на подступах к захваченному террористами ПНС городу Мисурата

ЛНА находится на подступах к захваченному террористами ПНС городу Мисурата

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, заняв в четверг район Абу Курайн, подошла на 95 километров к городу Мисурата, захваченному террористами так называемого ливийского Правительства национального согласия (ПНС).

Об этом, ссылаясь на информацию, размещенную на странице Главного командования ЛНА в социальной сети Facebook, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Вооруженные силы находятся всего в 95 километрах», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее в четверг, как сообщалось, армия Хафтара блокировала с воздуха аэропорт Триполи чтобы помешать осуществлявшейся через него переброске наемников из Турции. При этом официальный представитель Ливийской национальной армии генерал Ахмед аль-Мисмари обратился ко всем авиакомпаниям с призывом следовать запрету на авиаперелеты в Триполи, чтобы не подвергать свои воздушные суда опасности.

Как выяснило Федеральное агентство новостей (ФАН), Турция занимается переправкой сирийских боевиков в ливийские города Мисурата и Триполи через порты Стамбула и Мерсина. При этом, издание сообщает, что Анкара не ограничивается отправкой в Ливию наемников, но также в нарушение оружейного эмбарго ООН оказывает террористическому ПНС военную помощь.

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Автор: Александр Люблинский
#турция #политика #ливия #африка #весь мир #наемники #лна #мисурата

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