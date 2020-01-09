Жириновский предсказал уход США с Ближнего Востока

Оплеухой Америке лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал серию ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, нанесенную в рамках операции возмездия за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудск» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

«Генералов много, а то, что Америка получила оплеуху, это впервые», - отметил Жириновский.

Ответ на ракетную атаку президент США Дональд Трамп после ночи на раздумья решил дать политический: новые санкции, которые для прожившего больше 30 лет под эмбарго Ирана, незначительны.

«Трамп остановился, ему уже достаточно. Он уже герой, — считает Жириновский. — Сейчас он может отдохнуть».

Паузу на год на Ближнем Востоке, по прогнозу Жириновского, Трампу обеспечит и оппозиция внутри Штатов, которая и без «груза 200» уже требует импичмента. А вот после выборов США, в январе 2021 года, вернутся к Ирану. Противостояние продлится до 40-ых годов.

«Все время будет война: кидать, убивать, самолеты падать, небо закрывать, санкции вводить, — рассказал «Политике Сегодня» Жириновский. — Вот так, как сейчас, будет 20 лет».

Точку в противостоянии поставят вовсе не США, демократические ценности которых отторгаются ментальностью мусульманского мира.

«Американцам придется уйти, но они не хотят, — считает Жириновский. — Израиль не выдержит. Он боится, что у Ирана появится ядерное оружие. Пакистан продаст. И тогда Израиль нанесет удар по Ирану. Тогда заполыхает».

У американцев же останется только карта нереализованных планов. Ее Жириновский продемонстрировал. На ней есть новые государства, Турция выглядит меньше, чем сейчас, а Крым – российский.