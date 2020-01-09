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17:05   9 Января 2020
Весь мир

Жители сирийской Месмии получили помощь от российских военных и фонда Кадырова

Жители сирийской Месмии получили помощь от российских военных и фонда Кадырова

Российские военные из центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) и сотрудники фонда имени Кадырова провели очередную гуманитарную акцию на юге Сирии, в населенном пункте Месмия, что в провинции Даръа. 

«Россия – как истинный друг Сирии – всегда рядом и готова оказать помощь всем, кто в ней нуждается», – сказал в беседе с источником ФАН житель Месмии Хусейн аш-Шуфи.

Гуманитарную акцию провели несмотря на дождь с мокрым снегом. Жителям сирийской провинции Даръа выдали продовольственные наборы, а школьники получили принадлежности для учебы.

Более того, участники ЦПВС организовали медпункт, где сирийцы смогли получить консультацию российского врача, медицинскую помощь и лекарства.

Общий вес груза, который раздали жителям Мемсии, составил 1213 кг. Всего сирийцы получили 250 наборов.

В благодарность за оказанную помощь, местные жители  угостили военнослужащих и сотрудников фонда Кадырова сладостями и фруктами.

Российские военные провели на территории Сирии уже 2 299 гуманитарных акций, раздали почти четыре тысячи тонн продовольственных наборов.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие открыли гуманитарный коридор в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Несколько месяцев военнослужащие США держали его закрытым, из-за чего несколько десятков семей были заблокированы в восточной части этой провинции и не могли вернуться в ее главный город - Дейр-эз-Зор.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #гуманитарная помощь #цпвс #фонд кадырова

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