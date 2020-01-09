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16:47   9 Января 2020
Весь мир

Польша подписала соглашение с Europipe GmbH на поставку труб для Baltic Pipe

Польша подписала соглашение с Europipe GmbH на поставку труб для Baltic Pipe

Трубы уложат на дне Балтийского моря. Об этом в четверг, 9 января, сообщил представитель польского газового оператора. По его словам, Gaz-System подписал соглашение с компанией Europipe GmbH на поставку труб для подводной части газопровода Baltic Pipe.

Компания Europipe GmbH поставит трубы номинальным диаметром 900 миллиметров, номинальной длиной 12,2 метра. Соглашение также включает трубы такого же диаметра на короткий сухопутный участок Baltic Pipe для принимающего терминала. Антикоррозийное покрытие и бетон защитят газопровод во время эксплуатации на дне моря.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский добавил, что Gaz-System — гарант энергетической безопасности страны в области природного газа.

«Реализация Baltic Pipe позволит транспортировать с октября 2022 года в Польшу до десяти миллиардов кубометров газа с месторождений на Норвежском континентальном шельфе», — резюмировал он.

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Автор: Анатолий Кубарев
#польша #газопровод #трубы #baltic pipe

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