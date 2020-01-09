Бежавшие из Ливии боевики могут превратить Тунис в центр мирового терроризма - востоковед

Удары Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара заставляют террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии бежать в Тунис. Эксперты считают, что страна может превратиться в новый центр мирового терроризма.

Министерство внутренних дел Туниса в среду, 8 января, заявило, что в районе границы с Ливией были задержаны 19 боевиков, которые пытались незаконно проникнуть на территорию страны. По данным СМИ, ЛНА успешно проводит контртеррористическую операцию. Удары войск фельдмаршала Халифы Хафтара заставляют террористов ПНС Ливии бежать из страны.

Военный эксперт, специалист по ближневосточному региону Борис Рожин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что подобное бегство боевиков может превратить Тунис в новый перевалочный пункт для террористов всех мастей.

«Ливия сейчас притягивает в себе большое количество боевиков и джихадистов, выступающих на стороне ПНС — это структуры «Аль-Каиды»*, ИГ* (террористические группировки, запрещенные в РФ) и прочих террористических образований. Как только ПНС потерпит поражение, часть воюющих на его стороне боевиков, конечно, останется в Ливии в составе террористических групп, но еще больше террористов начнет расползаться по региону», — заявил Рожин.

По словам эксперта, на территории Туниса полно группировок, которые помешаны на идее джихада против неверных. Для всех бегущих от сил ЛНА террористов Ливия не является принципиальным местом дислокации – если у них не получилось в одном месте, боевики перейдут куда-нибудь еще. Положение в Тунисе осложнено из-за радикальных группировок. Массовый наплыв террористов из Ливии может серьезно усложнить ситуацию.

«Думаю, вскоре последуют новые теракты и в Тунисе, и в Алжире, и в других государствах региона — это станет неизбежным следствием ситуации, когда масса террористов из Ливии начнет расползаться по соседним странам», — прогнозирует эксперт.

Официальный представитель Ливийской национальной армии генерал Ахмед аль-Мисмари ранее заявил, что Турция тайно перебрасывает на территорию Ливии боевиков «Джебхат ан-Нусры»* и «Исламского государства»*. После переброски, террористы попадают в города, занятые ПНС Ливии.

Согласно Схиратскому договору, на основе которого в 2016 году было создано ПНС Ливии, оно давно утратило свой мандат, нарушив практически все пункты данного соглашения. Глава ПНС Файез Саррадж замечен в коррупционных преступлениях и связях с террористами.

Ливия оказалась расколотой после свержения международной коалицией во главе с США лидера государства Муаммара Каддафи в 2011 году. Большую часть Ливии контролирует законно избранное Временное правительство. Западная часть осталась подконтрольна бандформированиям, объединенным в ПНС, лидерами которых являются выходцы из ИГ*, «Аль-Каиды»* и других террористических организаций. Против боевиков нацелена контртеррористическая операция Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара.

*«Исламское государство» (ИГ), «Джебхат ан-Нусра», «Аль-Каида» — террористические группировки, запрещенные в РФ.