 Версию с атакой БПЛА США на рухнувший украинский «Боинг» не спешат исключать

Украинский «Боинг», потерпевший крушение в аэропорту Тегерана, вполне вероятно был подбит американским беспилотником. Об этом сообщает издание Livereport со ссылкой на источник среди военных Ирана.

Так, не исключено, что США перепутали самолет правительства Ирана с гражданским, и решили уничтожить его.

«США должны были уничтожить наш правительственный самолет с лицами, отвечающими за нападение на их базы. Но был сбит обычный гражданский лайнер», — цитирует Livereport иранских военных.

Об американском следе в трагедии говорит и MQ-1 Predator, беспилотник, найденный недалеко от тегеранского аэропорта. При этом этот БПЛА состоит на военном балансе только у Соединенных Штатов. Версию с беспилотной атакой на «Боинг» рассматривает и компания «Международные авиалинии Украины», которой принадлежал лайнер.

Не исключил внешнего воздействия на самолет и заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Он отметил, что лайнер загорелся еще в небе, что можно наблюдать по видеозаписям в интернете.

«Безусловно, политическая обстановка там была такой напряженной, я имею ввиду в регионе. Там и Иран, и Ирак, и Сирия, что каждый из рассматриваемых вариантов мог иметь место. Допустим, столкнулся с беспилотником или самолетом-разведчиком, но, скорее всего изначально могло быть это, но потом пожар, и сбой системы управления самолетом», — поделился своим мнением с «Политикой Сегодня» Попов.

При этом, как отмечает эксперт, технические причины катастрофы будут превалировать в любом случае. Затем стоит рассмотреть версию, в которой лайнер потерпел крушение из-за человеческого фактора и стечения нескольких последовательностей — возникших внештатных ситуаций.

«С одним случаем-отказом летчики справляются хорошо, но не с двумя-тремя одновременно», — добавил собеседник агентства.

Это связано с тем, что во время отрыва от взлетной полосы любой лайнер будет испытывать экстремальные нагрузки. Набор высоты – наиболее тяжелый этап полета для всего экипажа, в том числе и в техническом плане, говорит Попов.

«Смотрите, большая масса груза поднимается, чтобы оторваться. Идет интенсивный разгон самолета, двигатели работают в максимальном режиме. В этом случае все параметры работают на пределе разумных возможностей. Если агрегат или деталь неправильно подали импульс в систему самолета, тогда случаются сбои в работе», — добавляет эксперт.

«Когда они начинают интенсивно развиваться, образуется внештатная ситуация, которая перерастает как правило в аварийную, если экипаж не с мог вовремя ее распознать, купировать или ликвидировать. Дальше аварийная ситуация, как в нашем случае — это катастрофа».

Другой вопрос – что каждого летчика учат тому, как предостеречь катастрофу. Наладить показатели для успешного взлета.

«Они знают порядок действий. Например, при пожаре двигатель и электропитание нужно отключить, если автомат не сработал, включить первую систему пожаротушения, потом вторую, включить заполнение топливных баков нейтральным газом — азотом или фрионом. Таким образом ликвидировать пожар на двигателе. После создать условия для работы второго двигателя, занять безопасную высоту и выполнить посадку на аэродром взлета», — объясняет Попов.

Казалось бы, у экипажа было время, но цейтнот был настолько велик, что летчики даже не успели нажать кнопку и передать информацию о возгорании в эфир, добавил собеседник агентства.

«Хотя сейчас нам бы это очень помогло, но, к сожалению, даже этого летчики не позволили, поскольку боролись за живучесть самолета, за спасение пассажиров. Летчики не в шоке или состоянии ступора. Они интенсивно работали. Казалось бы — нажать кнопку, но так легко говорить тем, кто никогда не сидел в кабине пилота», — резюмировал Попов.

Украинский «Боинг 737» потерпел крушение спустя несколько минут после взлета в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране. В МИДе Украины уточнили, что на момент крушения на борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров. Все погибли.

По предварительной версии причиной аварии стала техническая неполадка, которая привел к возгоранию двигателя. Однако «Боинг» был совсем новым – приобретен украинской компанией в 2016 году и ранее не эксплуатировался.