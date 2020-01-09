Ионов назвал большой победой открытие пропускного пункта в Дейр-эз-Зоре

Вице-президент Международного комитета защиты прав человека, эксперт движения «Сильная Россия» по международным вопросам Александр Ионов в беседе с «Политикой Сегодня» назвал открытие пропускного пункта в Дейр-эз-Зоре большой победой в гуманитарной сфере.

«То, что сегодня Россия, Турция и Сирия предпринимают, безусловно с ведущей ролью России, в гуманитарной сфере — это большая победа, большие перспективы. Их можно характеризовать как положительные и влияющие на динамику улучшения жизни местного населения, и стабилизацию ситуации в районе», — говорит Ионов.

Ранее военные РФ добились открытия пропускного пункта в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, договорившись с американцами. Пункт «Сальхиях» последние вместе с курдскими боевиками несколько месяцев держали под закрытием. Это привело к тому, что местные жители были заблокированы в восточной части провинции и отрезаны от ее центра.

«Это безусловно мешало нормальному гуманитарному сотрудничеству. В Дейр-эз-Зоре были проблемы с вывозом людей. На протяжении трех лет город был блокирован, в осаде. Провиант доставлялся по воздуху. До 2018 года Дейр-эз-Зор был отрезанным участком, который с разных сторон был окружен разными вооруженными формированиями как террористическими, так и американскими», — добавил Ионов.

В современном Дейр-эз-Зоре сохранилось лишь 15 процентов построек после авиаударов возглавляемой США международной коалиции. Местные готовы самостоятельно восстанавливать город, но им для этого не хватает рук.