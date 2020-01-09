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 Путин заявил о необходимости укрепить морской статус России в XXI веке

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Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

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 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок
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 Apple сканирует фотографии с iCloud на предмет жестокого обращения с детьми

Apple сканирует фотографии с iCloud на предмет жестокого обращения с детьми
16:26   9 Января 2020
Россия

Участники иностранных делегаций ПМЭФ-2020 въедут в РФ по электронным визам

Участники иностранных делегаций ПМЭФ-2020 въедут в РФ по электронным визам

Порядок получения электронных виз установили в соответствии с постановлением российского правительства от сентября 2019 года. Об этом сообщил представитель фонда «Росконгресс». По его словам, иностранные гости и участники Петербургского международного экономического форума в 2020 году въедут в РФ по электронным визам.

Ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков добавил, что упрощенная процедура выезда в РФ облегчит для иностранцев не только туристические, но и деловые возможности. В мероприятиях Петербургского международного экономического форума ежегодно участвуют гости из 140 стран мира.

«Теперь наши постоянные участники из 53 стран смогут более гибко планировать свои поездки», — резюмировал Кобяков.

Чтобы получить электронную визу, нужно заполнить заявку на специализированном сайте Министерства иностранных дел РФ. Электронная виза действует 30 календарных дней, начиная с даты выдачи. Разрешенный срок пребывания в РФ по электронной визе — восемь суток в пределах срока действия визы, начиная с даты въезда.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #пмэф #росконгресс #виза

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