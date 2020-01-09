Участники иностранных делегаций ПМЭФ-2020 въедут в РФ по электронным визам
Порядок получения электронных виз установили в соответствии с постановлением российского правительства от сентября 2019 года. Об этом сообщил представитель фонда «Росконгресс». По его словам, иностранные гости и участники Петербургского международного экономического форума в 2020 году въедут в РФ по электронным визам.
Ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков добавил, что упрощенная процедура выезда в РФ облегчит для иностранцев не только туристические, но и деловые возможности. В мероприятиях Петербургского международного экономического форума ежегодно участвуют гости из 140 стран мира.
«Теперь наши постоянные участники из 53 стран смогут более гибко планировать свои поездки», — резюмировал Кобяков.
Чтобы получить электронную визу, нужно заполнить заявку на специализированном сайте Министерства иностранных дел РФ. Электронная виза действует 30 календарных дней, начиная с даты выдачи. Разрешенный срок пребывания в РФ по электронной визе — восемь суток в пределах срока действия визы, начиная с даты въезда.
Состоялось заседание Оргкомитета ПМЭФ-2020https://t.co/6cvzqvW2Kg pic.twitter.com/S72djC2PxT— ПМЭФ (@forumspbru) 29 октября 2019 г.