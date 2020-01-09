Жириновский считает, что России следует предложить Ирану военное сотрудничество

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что России нужно предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве, включающем в себя положения о продаже вооружений и присутствии Военно-морского флота.

Ответ лидера ЛДПР на вопрос журналистов о том, как следует поступить Генеральному штабу РФ в сложившейся ситуации, в четверг приводит корреспондент информационного агентства «Политика сегодня». По словам Жириновского, нужно предложить Тегерану заключить соглашение о военном сотрудничестве и срочно продать ему самое современное оружие, чтобы больше никому и в голову не пришло угрожать Ирану.

«С-400 и С-500 может закрыть все небо Ирана, ничего не полетит туда, туда пусть купят или пригласят наш военно-морской флот — никто не подойдет к берегам Ирана. Просить оказать военную помощь на хозрасчете: заплатите — и Россия поможет. Не должно быть ошибки, как Ливия и как Ирак, иначе погибнет третья страна», — заявил Жириновский.

При этом политик отметил, что убедить в необходимости данного шага будет тяжело.

Напомним, Вооруженные силы США в ночь на 3 января нанесли ракетный удар по автоколонне в районе багдадского Международного аэропорта, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани – командующий элитным подразделением армии Ирана, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Власти Ирана назвали данную атаку террористическим актом и пообещали отомстить Соединенным Штатам Америки. В ночь на 8 января КСИР (Корпус стражей исламской революции) объявил о начале операции возмездия, нанеся удар по двум американским военным базам, расположенным на территории Ирака. По информации иранского телеканала, в результате атаки на базе США были убиты 80 человек, однако президент США Дональд Трамп сообщил, что удар не причинил ущерба базам, а среди американцев погибших нет.