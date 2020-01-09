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Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

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 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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16:41   9 Января 2020
Весь мир

Жириновский считает, что России следует предложить Ирану военное сотрудничество

Жириновский считает, что России следует предложить Ирану военное сотрудничество

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что России нужно предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве, включающем в себя положения о продаже вооружений и присутствии Военно-морского флота.

Ответ лидера ЛДПР на вопрос журналистов о том, как следует поступить Генеральному штабу РФ в сложившейся ситуации, в четверг приводит корреспондент информационного агентства «Политика сегодня». По словам Жириновского, нужно предложить Тегерану заключить соглашение о военном сотрудничестве и срочно продать ему самое современное оружие, чтобы больше никому и в голову не пришло угрожать Ирану.

«С-400 и С-500 может закрыть все небо Ирана, ничего не полетит туда, туда пусть купят или пригласят наш военно-морской флот — никто не подойдет к берегам Ирана. Просить оказать военную помощь на хозрасчете: заплатите — и Россия поможет. Не должно быть ошибки, как Ливия и как Ирак, иначе погибнет третья страна», — заявил Жириновский.

При этом политик отметил, что убедить в необходимости данного шага будет тяжело.

Жириновский считает, что России следует предложить Ирану военное сотрудничество

Напомним, Вооруженные силы США в ночь на 3 января нанесли ракетный удар по автоколонне в районе багдадского Международного аэропорта, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани – командующий элитным подразделением армии Ирана, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Власти Ирана назвали данную атаку террористическим актом и пообещали отомстить Соединенным Штатам Америки. В ночь на 8 января КСИР (Корпус стражей исламской революции) объявил о начале операции возмездия, нанеся удар по двум американским военным базам, расположенным на территории Ирака. По информации иранского телеканала, в результате атаки на базе США были убиты 80 человек, однако президент США Дональд Трамп сообщил, что удар не причинил ущерба базам, а среди американцев погибших нет.

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Автор: Александр Люблинский
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