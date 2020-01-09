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 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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16:07   9 Января 2020
Россия

Новогоднее обращение Путина смотрели 43,7 процента россиян

Новогоднее обращение Путина смотрели 43,7 процента россиян

Новогоднее обращение Владимира Путина смотрели 43,7 процента россиян. Об этом сообщила компания Mediascope.

По подсчетам компании, в российских городах с населением больше 100 тысяч человек, обращение Путина смотрели 44 процента россиян, а по всей стране всего на три десятых процента меньше. Так, трансляцию на «Первом канале» смотрели 15,1 процента россиян, а на телеканале «Россия 1», – 11 процентов.

В компании Mediascope отметили, что речь идет о населении от четырех лет и старше.

Ранее в Федеральном агентстве новостей сообщили, что новогоднее обращение президента стало самой рейтинговой трансляцией 2019 года.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #новогоднее обращение

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