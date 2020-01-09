Новогоднее обращение Владимира Путина смотрели 43,7 процента россиян. Об этом сообщила компания Mediascope.

По подсчетам компании, в российских городах с населением больше 100 тысяч человек, обращение Путина смотрели 44 процента россиян, а по всей стране всего на три десятых процента меньше. Так, трансляцию на «Первом канале» смотрели 15,1 процента россиян, а на телеканале «Россия 1», – 11 процентов.

В компании Mediascope отметили, что речь идет о населении от четырех лет и старше.

Ранее в Федеральном агентстве новостей сообщили, что новогоднее обращение президента стало самой рейтинговой трансляцией 2019 года.