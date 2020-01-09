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15:50   9 Января 2020
Россия

В Псковской области в 18 населенных пунктах введен карантин

В Псковской области в 18 населенных пунктах введен карантин

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ввел карантин в 18 населенных пунктах Порховского района из-за вспышки оспы овец. Указ опубликован на официальном сайте администрации региона.

«Постановляю ввести карантин на территории эпизоотического очага — хозяйства «Наша ферма», на территории неблагополучного пункта — село Подоклинье Дубровенской волости Порховского района, на территории угрожаемой зоны — в радиусе 10 км от границ неблагополучного пункта в пределах границ деревень», — сообщается в постановлении губернатора.

Карантин введен в следующих населенных пунктах: Подоклинье, Вячок, Бляницы, Веснино, Верхние Горки, Воронцово, Вязище, Нижние Горки, Демянка, Невадино, Дубровно, Лентьево, Житово, Лаз, Заклинье, Корчилово, Замушки и Колотилово. В соответствии с указом губернатора, на время карантина запрещено ввозить и вывозить из указанных населенных пунктов молоко, животных и шерсть.

В настоящее время из-за вспышки оспы овец, карантин введен в двух муниципалитетах Псковской области. Во всех хозяйствах региона пройдет масштабная вакцинация скота. Об этом заявил председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина. По ее словам, вакцинация пройдет 15 января.

Оспа коз и овец – инфекционное заболевание, в следствие которого у зараженных животных повышается температура и появляется сыпь. Вспышка оспы приводит к гибели скота.

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Автор: Роман Самойлов
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