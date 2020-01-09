Ливийский миллиардер рассказал, как Саркози «занимал» 50 миллионов евро у Каддафи

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом в октябре 2020 года за нелегальную сделку с президентом Ливии Муаммаром Каддафи, убитым в ходе революции в 2011 году. Саркози обвиняется в коррупции, а подробности сделки рассказали соратники сына Каддафи — Сейфа аль-Ислама.

В частности, Саркози обвиняется «одалживании» у Муаммара Каддафи 50 миллионов евро на свою предвыборную кампанию в 2006 году. В марте 2019 года экс-президента Франции задержали на двое суток по обвинению в нелегальном финансировании. По заявлению сына Каддафи Сейфа аль-Ислама, у него и его соратников есть доказательства "долга", которые может подтвердить и экс-начальник разведки Аль-Сенусси.

Кроме того, пресс-секретарь сторонников Каддафи Франк Пуччарелли рассказал, что у ливийских спецслужб есть видео- и аудиодоказательства визита и переговоров представителей Николя Саркози в 2006 году.

Сын Каддафи говорит, что в уничтожении Ливии виноват непосредственно Саркози, который довел страну до такого состояния, желая скрыть ливийское финансирование его предвыборной кампании и избавиться от обязательств по деньгам. Сын бывшего ливийского лидера рассказал, что незадолго до смерти Муаммар Каддафи упоминал о поддержке французского лидера. При этом в операции, в ходе которой был убит ливийский лидер, принимал участие французский спецназ.

Франк Пуччарелли говорит, что Саркози сам искал встреч с Каддафи, так как Ливия славилась своей щедростью. В ответ на материальную поддержку Саркози пообещал Ливии лоббирование снятия санкций и отзыв ордера Интерпола на арест приближенного и родственника Каддафи Абдаллы Сенусси. Саркози был согласен на все условия, а Каддафи несколько раз ездил в Париж, где ему даже разрешили поставить знаменитый бедуинский шатер недалеко от Версаля.

В 2011 году Франция активно призывала мировое сообщество совершить военное вмешательство в дела Ливии со стороны НАТО, что стоило жизни Муаммару Каддафи. В Ливии до сих пор не могут простить Саркози гибель лидера и убийства соотечественников. Ливийцы уверены, что Саркози финансировал исламистские и джихадистские группировки, участвовавшие в восстании.

Сам экс-президент Франции все отрицает и говорит, что родственники и соратники Каддафи хотят отомстить ему. Саркози уверен, что много сделал для того, чтобы власть в Ливии сменилась, поэтому ни о какой взятке нет речи.

Пока факты говорят не в пользу экс-президента Франции. Например, в ходе недавнего допроса по делу Саркози ливийский миллиардер Зияд Такиеддин рассказал, что лично участвовал в передаче денег от Каддафи для Саркози. Он даже привел подробности: пять миллионов евро тогдашний президент Ливии передал будущему французскому лидеру в аккуратном чемоданчике. Это говорит о том, что часть общей суммы была передана наличными, чтобы это осталось незамеченным для финансовой полиции.

Сейчас в Лондоне по делу Саркози арестован его экс-советник Александр Джури, который подозревается в отмывании денег. Местные СМИ пишут, что Джури был посредником в переговорах с Каддафи. При этом часть огромной взятки до сих пор находится в швейцарском и французском банках, и Ливии эти деньги никто до сих пор не вернул.

В Ливии опасаются, что коррупционный скандал «спустят на тормозах», и дело не только в том, что это будет ударом не только по репутации Саркози и всей Франции. Для Сейфа аль-Ислама это может стать трамплином в президентское кресло, так как в нынешних условиях он станет важной фигурой в региональной политике.