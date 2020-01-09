Потерявшим лидерство на Ближнем Востоке американцам пора уходить — Самонкин

Смелая реакция Ирана на убийство генерала Касема Сулеймани вскрыла слабости Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и в очередной раз подтолкнула американцев покинуть регион. Такое мнение высказал политолог Юрий Самойкин.

Ночью с 7 на 8 января 2020 года иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) нанес ответный ракетный удар по авиабазе Аайн-аль-Асад США, которая находится в западной части Ирака. Это был ответ Тегерана на убийство американцами генерала КСИР Касема Сулеймани. По данным различных источников, в ходе обстрела погибли около восьмидесяти американских служащих, однако Вашингтон это отрицает, заявляя об отсутствии пострадавших.

Несмотря на это, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после ударов выступил с речью, где заявил, что не планирует развязывать войну с Ираном. Издание «ПолитРоссия» побеседовало насчет этих событий с президентом АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрием Самонкиным. Лидер США, по его мнению, внезапно осознал, что Вашингтон является не хозяином Ближнего Востока, а всего лишь гостем в этом регионе.

«Мы видели, как Трамп очень сильно нервничал, когда делал вчера заявление в связи с иранскими атаками. Президент понял, что вторгаться в слабые страны и идти на конфронтацию с сильной военной державой, которой является Иран, – это совершенно разные вещи. Тегеран уже заявил о том, что, несмотря на американские санкции, все равно будет усиливать свою безопасность и присутствие на Ближнем Востоке. Иран является сильнейшим геополитическим игроком и входит в сообщество стран многополярного мира», — объяснил Самонкин.

Самонкин убежден, что Иран не просто среагировал на убийство генерала, он показал другим странам Ближнего Востока, что с Соединенными Штатами можно бороться их же методами. По словам политолога, ответный удар Ирана «обнажил слабости США» и заставил страну скрывать реальные данные о погибших во время атаки американской базы, чтобы не подорвать имидж государства.

«Если Штаты признают это поражение, то пострадает в первую очередь их репутация мировой державы, а миф о непобедимости США просто рухнет. Ведь пример Ирана показывает, что с американцами можно бороться, а их влияние на Ближнем Востоке не так уж и велико», — заключил политолог.

Подводя итоги размышлениям, Самонкин добавил, что единственно верным решением для Дональда Трампа сейчас будет вывести американские войска из региона и обезопаситься от будущих конфликтов. По его мнению, первый вопрос может решиться в течение 2020 года.