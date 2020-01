ВС Ирана показали ложное величие США на международной арене

Враги Ирана полностью разочаровались. Об этом в четверг, 9 января, сообщил заместитель главнокомандующего армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани. По его словам, генерал Сулеймани погиб от ракетного удара Вашингтона по аэропорту в Багдаде, но ответный удар иранских вооруженных сил по американским объектам в Ираке показал ложное величие США на международной арене.

В сложившихся обстоятельствах американский лидер Дональд Трамп попросил о сотрудничестве с Ираном, продолжил заместитель главнокомандующего. Однако Тегеран продолжит идти по пути решительного сопротивления.

General Soleimani fought heroically against ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda et al. If it weren’t for his war on terror, European capitals would be in great danger now. Our final answer to his assassination will be to kick all US forces out of the region.