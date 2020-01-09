Международное право разбивает теории оппозиционеров о вине Ирана в крушении Боинга-737

После крушения украинского лайнера и отказа Ирана передавать США и корпорации Боинг данные черных ящиков многие российские оппозиционеры и журналисты спекулируют на теме катастрофы. Их теории разбиваются о положения Международного законодательства, которое допускает возможность отказа от передачи записывающих устройств.

После крушения Боинга-737 общественность активно выдвигает различные предположения о возможных причинах трагедии. Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что до окончания следствия не стоит делать поспешных и необоснованных выводов.

Поскольку Иран отказался передавать данные черных ящиков США, многие выдвинули предположение, что падение лайнера — дело рук Иранских властей. Первым подобную версию опубликовало Иорданское издание «Al-Hadath», а либеральные СМИ в России начали активно развивать эту теорию. К примеру, «Радио Свобода» (радиостанция, признанная в России иностранным агентом) выдвинуло предположение, что крушение самолета — теракт, произошедший в контексте противостояния США и Ирана.

«Что же касается версии о теракте, то и она должна быть тщательно исследована. Такая версия может рассматриваться в контексте противостояния США и Ирана», — заявил в эфире «Радио Свобода» экс-генерал армии Украины Николай Маломуж.

Некоторые общественные деятели поддержали версию о вине Иранских властей в произошедшем. Журналист Мария Баронова, проходившая по «болотному делу», и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков заявили, что отказ Ирана передавать данные черных ящиков является главным доказательством причастности правительства страны к случившемуся.

«Иран, конечно, мощно выступает в пален самолета. Потому что так-то если это они взорвали самолет (отказ выдавать ящики как бы намекает на это), то они в основном убили собственных граждан», — пишет в Twitter Мария Баранова.

Оппозиционеры и спекулянты, вероятно, не знают о существовании Конвенции о международной гражданской авиации, которая была подписана в 1944 году в Чикаго и создана специально на случай авиакатастроф. Документ регулирует принципы работы международной авиации, принципы облегчения международных полетов и национальной принадлежности воздушного судна, а также правила полетов над территорией страны-участницы.

В соответствии с Конвенцией, страна, на территории которой произошла авиакатастрофа, не обязана предоставлять данные черных ящиков стране-производителю. Страны, чьи граждане погибли в ходе катастрофы, вправе назначить своих наблюдателей и получить отчет после завершения расследования. Процедура изложена в приложении 13 к Конвенции.

Российские оппозиционеры в очередной раз продемонстрировали полнейшее незнание законов и пренебрежение принципами Международного законодательства. Причина подобного поведения либералов кроется в том, что им выгоден конфликт между Ираном и США, ведь «невиновность» страны, от которой они получают деньги, необходимо доказать, чтобы лишний раз дискредитировать Иран.