Новый посол Британии в РФ Дебора Броннерт прилетела в Москву. Об этом сообщается на странице посольства Великобритании в России в Facebook.

Отмечается, что в скором времени Броннерт вручит верительные грамоты главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову и президенту РФ Владимиру Путину.

Дебора Броннерт уже работала в Москве в 2000-х годах, тогда она занимала должность советника по вопросам торговли и экономики. До того, как ее назначили на пост посла Великобритании в России, Броннерт была генеральным директором по экономическим и глобальным вопросам в МИД Великобритании, а также попечителем Британского Совета.

Напомним, что предыдущим послом Великобритании в РФ был Лори Бристоу. В сентябре 2019 года Бристоу рассказал, что в России у него останутся друзья, с которыми он продолжит общение после окончания работы. Он также назвал свою деятельность в посольстве работой мечты.