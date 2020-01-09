Мэрия Барселоны предложила отменить авиасообщение с Мадридом
Воздушному сообщению есть альтернатива — железнодорожное без выбросов. Об этом в четверг, 9 января, завил советник по климатической чрезвычайной ситуации барселонской мэрии Элой Бадиа. По его словам, предложили отменить авиасообщение между каталонской столицей и Мадридом, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Также мэрия Барселоны связала предложение с тем, что между двумя крупнейшими городами Испании ходят высокоскоростные поезда. Поездка из Мадрида в Барселону в среднем занимает три часа. Барселонское руководство обратится с соответствующим предложением в каталонский женералитет и испанское правительство.
По мнению советника, такая мера заработает, если билеты на курсирующие между Барселоной и Мадридом поезда подешевеют. Барселонская мэрия собирается сократить выбросы вредных веществ в атмосферу за счет изменений в энергетическом секторе и в продовольственной области.
Воздушное сообщение между Барселоной и Мадридом существует с 1974 года, а высокоскоростные поезда AVE ходят с 2008 года.