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Мэрия Барселоны предложила отменить авиасообщение с Мадридом

Мэрия Барселоны предложила отменить авиасообщение с Мадридом

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15:37   9 Января 2020
Весь мир

Мэрия Барселоны предложила отменить авиасообщение с Мадридом

Мэрия Барселоны предложила отменить авиасообщение с Мадридом

Воздушному сообщению есть альтернатива — железнодорожное без выбросов. Об этом в четверг, 9 января, завил советник по климатической чрезвычайной ситуации барселонской мэрии Элой Бадиа. По его словам, предложили отменить авиасообщение между каталонской столицей и Мадридом, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Также мэрия Барселоны связала предложение с тем, что между двумя крупнейшими городами Испании ходят высокоскоростные поезда​​​. Поездка из Мадрида в Барселону в среднем занимает три часа. Барселонское руководство обратится с соответствующим предложением в каталонский женералитет и испанское правительство.

Мэрия Барселоны предложила отменить авиасообщение с Мадридом

По мнению советника, такая мера заработает, если билеты на курсирующие между Барселоной и Мадридом поезда подешевеют. Барселонская мэрия собирается сократить выбросы вредных веществ в атмосферу за счет изменений в энергетическом секторе и в продовольственной области.

Воздушное сообщение между Барселоной и Мадридом существует с 1974 года, а высокоскоростные поезда AVE ходят с 2008 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#барселона #авиасообщение #общество #мадрид

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