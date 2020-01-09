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15:12   9 Января 2020
Россия

Обязательная маркировка лекарств в РФ стартует 1 июля

Обязательная маркировка лекарств в РФ стартует 1 июля

Обязательная маркировка лекарств в РФ стартует 1 июля 2020 года, соответствующие поправки приняло правительство России. До конца февраля участники оборота медикаментов должны зарегистрироваться в информационной системе маркировки.

После регистрации им необходимо получить так называемый регистратор выбытия, то есть устройство фиксации факта вывода препарата из системы. Поликлиники и больницы России до 15 февраля должны подать заявку на получение устройства в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Производители и импортеры медикаментов должны подать заявку на получение регистратора эмиссии кодов до начала мая.

С 1 июля в России будет запрещена продажа немаркированных лекарств без цифровых кодов. При этом лекарства, у которых не истек срок годности, но которые были приобретены участниками оборота до 1 июля, могут продаваться до истечения их срока действия.

За выдачу кодов с 1 июля 2020 года оператор начнет брать плату. Те компании, которые имеют необходимое оборудование, могут начать маркировку лекарств уже сейчас.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #здравоохранение #лекарства #маркировка

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