Пилот в Ленобласти получил срок за организацию небезопасных прыжков с парашютом

В Ленинградской области коммерческий пилот приговорен судом к трем годам условно за организацию прыжков с парашютом, которые не отвечали требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В деле также присутствует второй фигурант — начальник пилота, директор ООО «Золтан». По информации следствия, в 2015 и 2016 году осужденные перевезли более тысячи граждан на самолете Ан-2, который имел серьезные технические неполадки.

«Приговором суда им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подсудимые действовали на территории Ленинградской области и брали от семи до десяти тысяч рублей за один тандем-прыжок с парашютом. В рамках возбуждения уголовного дела следователи изъяли воздушное судно и допросили в качестве свидетелей более 600 человек.