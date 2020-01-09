Путин с борта ракетного крейсера приказал завершить учения в Черном море

Президент РФ Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море. Военные выполнили ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». Задействовали более 30 кораблей, подводную лодку ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС РФ.

«Учения прошли успешно», — доложил Владимиру Путину главком ВМФ РФ Николай Евменов. Президент РФ приказал завершить учения и свернуть группировки. Черноморский флот выделял для учений фрегаты, малые ракетные корабли, большие десантные и патрульные корабли, подводную лодку и морские тральщики. От Северного флота в учениях поучаствовал ракетный крейсер «Маршал Устинов», на борту которого развернули походный штаб, где находились президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» pic.twitter.com/JjXsN1wUW9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 января 2020 г.