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 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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14:58   9 Января 2020
Россия

Путин с борта ракетного крейсера приказал завершить учения в Черном море

Путин с борта ракетного крейсера приказал завершить учения в Черном море

Президент РФ Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море. Военные выполнили ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». Задействовали более 30 кораблей, подводную лодку ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС РФ.

«Учения прошли успешно», — доложил Владимиру Путину главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Президент РФ приказал завершить учения и свернуть группировки. Черноморский флот выделял для учений фрегаты, малые ракетные корабли, большие десантные и патрульные корабли, подводную лодку и морские тральщики. От Северного флота в учениях поучаствовал ракетный крейсер «Маршал Устинов», на борту которого развернули походный штаб, где находились президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #учения #черное море #крейсер

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