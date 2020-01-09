Политолог и украинская авиакомпания считают США причастными к крушению «Боинга 737»

США косвенно подтвердили свою причастность к крушению украинского «Боинга 737». Такое мнение высказал эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«США должны были уничтожить наш [иранский] правительственный самолет с лицами, отвечающими за нападение на их базы. Но был сбит обычный гражданский лайнер», — приводит слова военных издание Livereport со ссылкой на источник среди военных Ирана.

В статье издания отмечается, что перед трагедией близ аэропорта Тегерана был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-1 Predator, который сейчас используют только в США.

Шаповалов рассказал, что и сама компания «Международные линии Украины», чей самолет упал в Тегеране, считает США причастными к крушению «Боинга».

«Многие эксперты пришли к выводу, что обстоятельства трагедии украинского «Боинга» чрезвычайно странные. Все говорят о вспышке двигателя лайнера перед падением. И нужно помнить, что катастрофа произошла во время эскалации конфликта США и Ирана, вылившейся во взаимные ракетные удары», – пояснил Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика Сегодня».

Шаповалов призвал не упираться в эту версию при расследовании, но напомнил, что в 1988 году США уже сбивали пассажирский самолет Ирана и обвинили в этом Тегеран. Эксперт отметил, что причастность Вашингтона к большинству миртовых войн и катастроф очевидна всему цивилизованному миру.