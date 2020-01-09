Гаспарян проследил деградацию оппозиции от Сахарова до Оли Конституции

Нынешнее поколение российских оппозиционеров – это просто безграмотные тунеядцы из интернета, которых никто не поддерживает. Такое мнение в четверг высказал радиоведущий, публицист и политолог Армен Гаспарян, комментируя в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявление телеведущего Владимира Соловьева о стремительной деградации членов оппозиционного движения в России.

«Все эти Навальные, Волковы, Шулики и прочие Соболиные Яшины оказались интеллектуальными импотентами», — написал ранее Соловьев в своем Telegram-канале.

При этом телеведущий отметил, что современные «лидеры» оппозиции серьезно уступают прежним в уровне образованности, системности мышления и образности речи, а также они умеют только ерничать, а не вести дискуссии.

По мнению политолога Армена Гаспаряна, за деградацией современной российской оппозиции стоит целая совокупность факторов.

«Во-первых, оппозиция первой волны вытаптывала все мало-мальски здоровое и интеллектуальное и последним этапом был февраль-март 2014 года, когда часть людей, настроенных действительно оппозиционно, но при этом бывших патриотами страны и государства, была, по сути дела, выдавлена из такого оппозиционного движения», — отметил Гаспарян.

По его словам, после этого этапа в рядах оппозиционеров остались с одной стороны мало вменяемые, маргинальные Каспаровы, Карповы и им подобные, а с другой стороны – Навальные, Яшины и Соболи, которых объединяет лишь ненависть, но на ненависти нельзя построить ничего серьезного и вменяемого.

Если сравнить уровень российской оппозиции, ее программы, предложения и идеи, то становится ясно, что интеллектуальная составляющая лидеров протестного движения непрерывно падала и сейчас пришла к окончательному и закономерному результату, когда ниже падать уже просто некуда. Сейчас, напомнил Гаспарян, за оппозиционеров у нас принимают педофила Светова, тунеядца Яшина и им подобных людей, и многие уже не помнят, что 30 лет назад оппозиция в России была совсем другой – адекватной и образованной.

«Их взгляды могли нам категорически не нравиться, но это были люди умные и образованные. Они, когда что-то говорили, за этим что-то стояло, а сейчас есть просто поток сознания в Интернете, где каждый малолетний дебил, написавший ахинею, считается «оппозиционером». Вот эта невменяемая дура Оля Конституция — пожалуйста. Вот представьте за 30 лет путь от академика Сахарова к Оле Конституции. Чему здесь удивляться?», — подчеркнул Гаспарян.

Также политолог добавил, что, если кому-то может показаться, что «оппозиционеры» в России пользуются серьезной поддержкой населения, то необходимо понимать, что эта поддержка существует лишь в социальных сетях, где есть боты и за деньги можно накрутить любые показатели.

«Реальная поддержка, это когда оппозиционер выходит на выборы и побеждает на них. А если они даже не способны подписи собрать, если они занимаются подделкой и ставят себе подписи людей, которые умерли, это означает, что они не верят в то, что у них есть какая-то поддержка. Вот если послушать всех этих троглодитов, то я вот летом должен был выходить в центр города и видеть везде сторонников Навального, но правда в том, что я сам работаю в центре города и видел только какие-то мало вменяемые группы людей по 10 человек. Это и есть поддержка оппозиции?», — отметил радиоведущий.

В заключение Гаспарян напомнил, что на митинги с критикой КПСС в 90-м году прошлого века выходили сто тысяч человек, сейчас же безмозглая оппозиция не может дать людям вменяемую, внятную повестку, так как настроена на уничтожение своей страны.