Политолог Журавлев призвал жестко наказывать организаторов беспорядков в России

Гендиректор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев убежден, что введение более жестких наказаний за организацию незаконных митингов поможет государству обезопасить общество.

Парижские протесты против предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном пенсионной реформы продолжаются в 2020 году. Люди выходят на улицы в Париже, Ренне, Тулузе и других городах, на что полиция реагирует порою очень жестко. Российские же правоохранители на фоне бескомпромиссной парижской полиции действуют весьма мягко.

Ряд несанкционированных митингов, сопровождавшихся беспорядками, прошли в России летом 2019 года, полицейские на месте задерживали нарушителей, стараясь не допустить в стране паники. Издание «Экономика сегодня» выяснило мнение политолога Дмитрия Журавлева о том, как поступать с организаторами и участниками незаконных акций протеста и беспорядков.

«Если недовольство действительно народное и спокойное, то не нужно ему противостоять, важно позволить выйти этой энергии. Но при этом государство не должно идти на поводу у возмущающихся. Если перед нами спровоцированное мероприятие, организованное специально для раскачивания негатива в стране, тогда действительно его надо пресекать», — объяснил эксперт свою позицию.

При этом, Журавлев добавил, что важно привлекать к ответственности не участников, а организаторов, ведь именно они могут положить основу многим общественным проблемам в государстве. Политолог также подчеркнул, что важно понимать причину недовольства, ведь протестующие часто выходят на улицы, толком не ознакомившись с предложениями властей, которые они оспаривают.

«Часто люди просто не соглашаются с действиями правительства, порой даже не осознавая всей сути. Помните, раньше шутили: "Не читал, но осуждаю"? Так вот сейчас эта фраза очень актуальна», — сказал он.

По его мнению, власти страны должны понимать, что бороться нужно напрямую с провокаторами, а не через народ. Журавлев отметил, что граждане Франции часто превращают мирный политический митинг в настоящие беспорядки, к примеру, поджигают машины, такое поведение не похоже на политический митинг, убежден он.

«Парижане как-то, выказывая возмущение, подожгли несколько автомобилей. Несмотря на то, что действие происходило под некими лозунгами, поступок людей стал обычным хулиганством, за которое наказали в соответствии с буквой закона», — сказал эксперт.

Эксперт обратил внимание на то, что за простыми гражданами чаще всего стоят заговорщики, которые и организовывают незаконные митинги, именно в отношении этих лиц и стоит ужесточить наказание, отметил он.

«В каждом государстве, в том числе и в Российской Федерации, существуют нормы, регулирующие организацию митингов. Соответственно, общество должно это учитывать и несогласие выражать законно. Если же эти нормы вдруг нарушаются каким-то образом, то ответственность обязаны нести зачинщики», — пояснил Журавлев.

Завершил свои размышления политолог словами о том, что власть по Конституции обязана согласовывать публичные мероприятия, а полицейские четко соблюдать определенный порядок действий, митингующие же должны соблюдать нормы проведения митингов.