Авиаперевозки и туры из-за облета Ирана не подорожают в течение месяца
Авиакомпании не ранее чем через месяц скорректируют стоимость туристических пакетов из-за увеличения продолжительности полетов, вызванных необходимостью облета воздушного пространства Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта порекомендовало российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. По словам Горина, увеличится продолжительность полета от 15 минут до двух часов в зависимости от направления, так как полетные программы выполняются из многих российских городов.
«Пока наиболее существенный облет предстоит совершить тем туристам, которые направляются в ОАЭ», — добавил вице-президент АТОР.
Туристы отправятся к пунктам назначения по тем же ценам, которые авиакомпании озвучили изначально. Сейчас доплат не берут, даже если продолжительность путешествия увеличивается. Также авиакомпании еще не доводили до туроператоров никаких корректировок по цене перелетов. Стоимость авиапутешествия изменится только в том случае, если ограничения продлят более чем на месяц. Это вызвано увеличением расхода топлива.
«Изменения стоимости полетов и туров пока не происходит», — резюмировал Дмитрий Горин.
Авиакомпании облетают зону конфликта вокруг Ирана: что изменится для туристовhttps://t.co/liFzMF6Plx#иран #сша #конфликт #закрытоенебо #росавиация #авиа #самолет #авиакомпания #туризм #АТОР— АТОР (@atorus) 8 января 2020 г.