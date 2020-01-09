Авиаперевозки и туры из-за облета Ирана не подорожают в течение месяца

Авиакомпании не ранее чем через месяц скорректируют стоимость туристических пакетов из-за увеличения продолжительности полетов, вызванных необходимостью облета воздушного пространства Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта порекомендовало российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. По словам Горина, увеличится продолжительность полета от 15 минут до двух часов в зависимости от направления, так как полетные программы выполняются из многих российских городов.