Спонсируемые Ходорковским Ройзман и Невзоров вступились за США, убивших Сулеймани

Спонсируемые беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и журналист «Эха Москвы» Александр Невзоров вступились за США, убивших иранского генерала Касема Сулеймани. На защиту Вашингтона «оппозиция» встала через созданный для критики российской власти «Союз независимых публицистов», созданный Ходорковским.

3 января по приказу президента США Дональда Трампа военные Соединенных Штатов обстреляли аэропорт в Багдаде, убив командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Множество стран раскритиковали Вашингтон за убийство человека в иностранном государстве без международного расследования и суда.

В ночь на 8 января Иран в качестве мести нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке. Через несколько часов в Ираке произошла авиакатастрофа: рухнул украинский гражданский самолет с 176 людьми на борту, все они погибли. По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник, перепутав его с правительственным лайнером Ирана.

Вместо того, чтобы критиковать США за убийство генерала на территории иностранного государства, российские либералы пытались реабилитировать Вашингтон в глазах общественности. Особенно отличились авторы Telegram-канала «Союз независимых публицистов», спонсируемого олигархом Ходорковским, — Евгений Ройзман и Александр Невзоров.

В частности, Ройзман высмеял идею объединения стран в борьбе с действиями США. По мнению экс-мэра Екатеринбурга, Иран и Турция, которые выступили с предложением объединить силы, являются «клубком верных друзей». Ройзман также иронично предложил Северной Корее присоединиться к союзу. Бывший босс столицы УрФО показывает, что не считает действия Вашингтона преступными, а воспринимает как должное убийство высокопоставленного генерала Ирана, совершенное по приказу Трампа.

Журналист «Эха Москвы» Александр Невзоров в своей авторской передаче на YouTube заявил, что в этой ситуации Россия должна вести себя смирно и сидеть тихо. Он назвал позицию России лицемерием и «плачем Ярославны» с репликами об отсутствии суда и обвинений. Сулеймани Невзоров охарактеризовал как «очередного кровопийцу-генерала». Журналист заявил, что Россия привыкла выступать жандармом Европы, а сейчас ее разжаловали до «какой-то шпаны».

«Именно США сейчас играют роль страны, которая может надеть полицейскую фуражку и пустить пулю в голову тому, кто представляет опасность. А остальные государства, в том числе и Россия, попросту Штатам завидуют», — заявил Невзоров.

Сам Михаил Ходорковский тоже раскритиковал позицию России, а не поведение Вашингтона за убийство Сулеймани, за что получил волну критики в комментариях к посту в Twitter. Сейчас рупором беглого олигарха выступили Невзоров и Ройзман, которые в очередной раз выполнили заказ Ходорковского.