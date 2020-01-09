Обвиняя Иран в крушении «Боинга», США отвлекают внимание от своих потерь при ракетном ударе

Обвиняя Иран в том, что он сбил украинский «Боинг», США следуют своей привычной политике: лучшая защита — это нападение. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился эксперт ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им.Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее американские СМИ со ссылкой на нескольких чиновников США написали, что самолет авиакомпании «Международные украинские авиалинии» мог быть случайно сбит над Тегераном иранскими силами ПВО. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам о своих сомнениях в том, что причиной трагедии стала техническая неисправность самолета.

«США следуют поговорке, что лучшая защита — это нападение, — отметил Перенджиев. — Трамп исходит именно из этого. Зачем они будут оправдываться? Лучше сразу напасть, мол, вы — иранцы, над вашей же территорией упал самолет, вот вы и докажите, что не виноваты».

США решили воевать не настоящим оружием, а в информационном пространстве, считает эксперт.

«Заодно эта информационная война отвлекает от настоящих вооруженных столкновений», — заметил Александр Перенджиев.

Напомним, катастрофа с украинским самолетом произошла утром 8 января.За несколько часов до нее Иран нанес ракетный удар по военной базе США в Ираке. Тегеран заявил, что в результате погибли около 80 американских военнослужащих. Трамп опроверг эту информацию, заявив, что нет не только погибших, но даже раненных. Однако СМИ предполагают, что США могли тайно эвакуировать пострадавших при ударе. Эта информация тщательно скрывается, чтобы Америка «не потеряла лицо».