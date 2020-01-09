Сенатор счел неуместными ремарки британских СМИ о Крыме в статьях о катастрофе в Иране

Сенатор Сергей Цеков, представляющий в Совете Федерации Крым, счел публикации британских СМИ The Independent и The Daily Mail о катастрофе украинского лайнера в Тегеране аморальными из-за неуместных ремарок в текстах о присоединении Крыма к России.

«Они все действуют по указам американской политической верхушки. В том числе и журналисты серьезных изданий. Они все страдают русофобией. Как мне кажется, вообще неизлечимой. Я не думаю, что их настроения изменятся в ближайшие пять или десять лет. Или даже 20 лет. Вот такие они! Все, что не происходит, они все увязывают, даже когда есть только какая-то условная связь, хоть минимальная. Обязательно будут возвращаться к теме России, теме воссоединения Крыма», — поделился Цеков.

Издание The Independent в публикации о трагедии в Тегеране припомнило России «оккупированный» полуостров в абзаце, где объясняется падение доходов «Международных Авиалиний Украины» (МАУ). Проблема, по мнению автора текста, состоит в том, что Украина лишилось территорию, куда так любили летать ее жители на отдых. Поэтому и денег у МАУ кот наплакал. О том, что авиасообщение с Россией разорвано по инициативе администрации президента Украины в 2014-2018 года Петра Порошенко, издание не вспомнило.

Таблоид The Daily Mail, согласно своему естеству, не удержался от конспирологии. Третья по счету версия крушения украинского самолета, выдвинутая изданием, гласит, что его сбил Иран. Параллель журналист проводит с крушением «Боинга» рейса MH17 в Донбассе. А дальше вспоминает, что Россия и Иран союзники, и как Крым перестал быть украинским.

Жертвами авиакатастрофы в Тегеране стали 176 человек: 167 пассажиров (граждане семи стран) и 9 членов экипажа. Упоминать оккупацию Крыма, как минимум, неуместно, считает сенатор Цеков. Ремарки британских СМИ он ставит в один ряд с эпатажными карикатурами французский журнал Charlie Hebdo.

«У них же нет такого понятия, они лишены понятия сострадания. Траур для них – это событие, во время которого они могут высмеивать это событие, рисовать карикатуры. Вспомните Charlie Hebdo, — уточнил собеседник агентства. — Это деградация моральных принципов, нравственных устоев. Конечно на фоне русофобии, боязни к России, они страдают еще русоненавистничеством. Это я считаю гораздо круче. Это приводит к тому, что к любому событию привязывают Россию. В этой связи пытаются преподнести это своим читателям. Ситуация трудно исправима. Это диагноз, который трудно излечим».

При этом, Цеков вспомнил, что однажды ему довелось общаться с западными журналистами. Сенатор признался, что приятного впечатления своими однобокими взглядами на него они не произвели.