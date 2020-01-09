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14:26   9 Января 2020
Весь мир

Сенатор счел неуместными ремарки британских СМИ о Крыме в статьях о катастрофе в Иране

Сенатор счел неуместными ремарки британских СМИ о Крыме в статьях о катастрофе в Иране

Сенатор Сергей Цеков, представляющий в Совете Федерации Крым, счел публикации британских СМИ The Independent и The Daily Mail о катастрофе украинского лайнера в Тегеране аморальными из-за неуместных ремарок в текстах о присоединении Крыма к России.

«Они все действуют по указам американской политической верхушки. В том числе и журналисты серьезных изданий. Они все страдают русофобией. Как мне кажется, вообще неизлечимой. Я не думаю, что их настроения изменятся в ближайшие пять или десять лет. Или даже 20 лет. Вот такие они! Все, что не происходит, они все увязывают, даже когда есть только какая-то условная связь, хоть минимальная. Обязательно будут возвращаться к теме России, теме воссоединения Крыма», — поделился Цеков.

Издание The Independent в публикации о трагедии в Тегеране припомнило России «оккупированный» полуостров в абзаце, где объясняется падение доходов «Международных Авиалиний Украины» (МАУ). Проблема, по мнению автора текста, состоит в том, что Украина лишилось территорию, куда так любили летать ее жители на отдых. Поэтому и денег у МАУ кот наплакал. О том, что авиасообщение с Россией разорвано по инициативе администрации президента Украины в 2014-2018 года Петра Порошенко, издание не вспомнило.

Сенатор счел неуместными ремарки британских СМИ о Крыме в статьях о катастрофе в Иране Таблоид The Daily Mail, согласно своему естеству, не удержался от конспирологии. Третья по счету версия крушения украинского самолета, выдвинутая изданием, гласит, что его сбил Иран. Параллель журналист проводит с крушением «Боинга» рейса MH17 в Донбассе. А дальше вспоминает, что Россия и Иран союзники, и как Крым перестал быть украинским.

Сенатор счел неуместными ремарки британских СМИ о Крыме в статьях о катастрофе в Иране

Жертвами авиакатастрофы в Тегеране стали 176 человек: 167 пассажиров (граждане семи стран) и 9 членов экипажа. Упоминать оккупацию Крыма, как минимум, неуместно, считает сенатор Цеков. Ремарки британских СМИ он ставит в один ряд с эпатажными карикатурами французский журнал Charlie Hebdo.

«У них же нет такого понятия, они лишены понятия сострадания. Траур для них – это событие, во время которого они могут высмеивать это событие, рисовать карикатуры. Вспомните Charlie Hebdo, — уточнил собеседник агентства. — Это деградация моральных принципов, нравственных устоев. Конечно на фоне русофобии, боязни к России, они страдают еще русоненавистничеством. Это я считаю гораздо круче. Это приводит к тому, что к любому событию привязывают Россию. В этой связи пытаются преподнести это своим читателям. Ситуация трудно исправима. Это диагноз, который трудно излечим».

При этом, Цеков вспомнил, что однажды ему довелось общаться с западными журналистами. Сенатор признался, что приятного впечатления своими однобокими взглядами на него они не произвели.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #иран #политика #боинг #цеков #тегеран

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