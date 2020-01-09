Леонков уверен, что Иран победил США

Военный эксперт Алексей Леонков убежден, что в конфликте между США и Ираном изначально не шла речь о каком-либо серьезном столкновении, ведь американских военных просто-напросто для этого недостаточно.

Иран нанес несколько ударов по американским базам в Ираке 8 января 2020 года. США не справились с защитой своих военных точек, глава Пентагона Марк Эспер рассказал о нанесенном уроне: пострадал вертолет, палатки и парковочные площадки.

Издание Nation News побеседовало с военным экспертом Алексеем Леонковым, который уверен, что серьезное столкновение между соединенными Штатами и Ираном просто невозможно из-за слишком малого количества американских солдат в Ираке.

«Изначально было понятно, что ни о каком серьезном военном столкновении речи не идет, потому что на территории Ирака находится около семи тысяч американских военнослужащих, которых явно не хватит, чтобы вести полномасштабные боевые действия», — объяснил собеседник издания.

Американский лидер Дональд Трамп в ведообращении к гражданам США сообщил, что в ходе обстрела военных баз, с американской стороны никто не пострадал. Комментируя произошедшее, многие специалисты отмечают, что данное противостояние на руку Трампу и выступает как очередной пиар главы США.

Леонков уверен, что Иран смог бы ответить на удар США, однако у агрессора не хватило бы сил отреагировать и выдержать противостояние.

«Собрать какую-либо коалицию американцам тоже не удалось, а пока происходили все эти события, на территории Ирака происходила ротация войск. Назвать это победой Трампа и тем, как он обычно говорит, что «агрессор наказан, у нас самая сильная армия», было бы неправильно. Скорее, это победа Ирана, потому что, еще не совершив конкретных действий, они добились изменения обстановки в самом Ираке», — пояснил эксперт.

Леонков подчеркнул, что санкции — это единственное, на что решился в итоге Дональд Трамп. По словам американского президента, ограничения продлятся до тех пор, пока Иран не сменит свой курс в области ядерного оружия. Эксперт также обратил внимание на то, что единственный результат агрессии Соединенных Штатов — это разрушенная многолетняя работа Касема Сулеймани по реальной борьбе с терроризмом.