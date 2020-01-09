Ближний Восток решит многие проблемы с уходом из региона армии США — Литовкин

Ближний Восток решит многие проблемы с уходом из региона армии США, в этом уверен военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, в регионе только будет расти количество стран, требующих ухода американских военных.

Сейчас ухода армии США требуют Сирия, Ирак и Иран. На территории Сирии США сыграли основную роль в разжигании войны: подкупая местных террористов, американцы погрузили страну в хаос. Иран и Ирак присоединились к мнению Дамаска после того, как США нанесли ракетные удары, убив иранского генерала Касема Сулеймани.

По словам Виктора Литовкина, требования стран об уходе США с Ближнего Востока правомерны и справедливы. Эксперт отмечает, что США ввели свои войска под предлогом борьбы с терроризмом, но все это стало фарсом, так как США стали финансировать террористов и вести там свою политику. Литовкин уверен, что США хотели свергнуть законное правительство Сирии и держали в напряжении политические элиты Ирака, а сейчас продолжают активно спекулировать курдской проблемой в регионе.

«Их интересы затронули Иорданию, Ливию, Тунис и многие другие страны региона. То есть изначально введение войск США и их союзников не было оправдано борьбой с терроризмом или другими благими целями», — передает слова Виктора Литовкина ФБА «Экономика сегодня».

По мнению военного эксперта, если в ближайшее время армия США покинет регион, то на Ближнем Востоке многие проблемы разрешатся сами собой. В частности, мирное урегулирование в Сирии пойдет быстрее без вмешательства США, а Ирак и ряд других стран урегулируют внутренние противоречия без постороннего «подогрева» со стороны Вашингтона. Иран сможет избавиться от кольца военных баз вокруг своих границ и перестанет жить в условиях постоянной угрозы.

Литовкин говорит, что США на Ближнем Востоке хотели добраться до нефтегазовых ресурсов. Например, в Сирии они открыто воруют нефть и разворовывают чужие природные богатства. По мнению эксперта, США вызвали всплеск антиамериканских настроений на Ближнем Востоке убийством Касема Сулеймани.

«Россия, Китай и Индия, а также ряд региональных игроков поддержат Сирию, Иран и Ирак в требованиях к США уйти из региона. Но пока действия Вашингтона показывают, что он уйти из региона не готов – не для этого он туда пришел и закрепился», — говорит Виктор Литовкин.

По словам аналитика, лишь серьезные потери американской армии могут заставить Вашингтон отвести войска. Одним из сценариев развития событий может стать массированная партизанская война со стороны шиитских движений Ирана или иракских подразделений, говорит Литовкин.