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13:57   9 Января 2020
Весь мир

Депутат ГД призвал оградить россиян от фейков Facebook, оправдывающих убийство Сулеймани

Депутат ГД призвал оградить россиян от фейков Facebook, оправдывающих убийство Сулеймани

Россиян необходимо оградить от деструктивного влияния американской социальной сети Facebook, в которой распространяют фейковые новости в попытках оправдать безосновательное убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом в комментарии «НьюИнформ» заявил депутат Государственной думы Андрей Альшевских.

Ранее официальный русскоязычный аккаунт Госдепа США в Facebook обнародовал несколько сообщений, в которых обвинил убитого в ходе операции в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани в «нанесении увечий тысячам людей в Ираке». Таким образом, американское внешнеполитическое ведомство попыталось оправдать радикальные действия Вашингтона по отношению к командующему силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

«Эта информация распространяется для того, чтобы она нашла отклик, свое отражение. Тем самым Штаты пытаются повлиять на русскоязычных граждан, на отношения между Россией и Ираном», — уверен Андрей Альшевских.

Депутат ГД призвал оградить россиян от фейков Facebook, оправдывающих убийство Сулеймани

По его словам, весь мир видит, какие отношения выстроили РФ, Турция и Иран, поэтому США хотят посадить зерно недоверия внутри России, чтобы попытаться не только раскачать внутреннюю ситуацию, но и через общество повлиять на ход выстраивания отношений Москвы с Анкарой и Тегераном.

Альшевских также считает, что РФ нужно принять закон, который обяжет Facebook открыть российское представительство. Это поможет защитить россиян от дезинформации и деструктивного влияния американской социальной сети.

«Данная соцсеть должна работать на территории Российской Федерации в рамках нашего законодательства. Если законы будут нарушаться, то исполнительные органы власти должны привлекать Facebook к ответственности», — резюмировал депутат ГД.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #facebook #сулеймани

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