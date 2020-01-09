Депутат ГД призвал оградить россиян от фейков Facebook, оправдывающих убийство Сулеймани

Россиян необходимо оградить от деструктивного влияния американской социальной сети Facebook, в которой распространяют фейковые новости в попытках оправдать безосновательное убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом в комментарии «НьюИнформ» заявил депутат Государственной думы Андрей Альшевских.

Ранее официальный русскоязычный аккаунт Госдепа США в Facebook обнародовал несколько сообщений, в которых обвинил убитого в ходе операции в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани в «нанесении увечий тысячам людей в Ираке». Таким образом, американское внешнеполитическое ведомство попыталось оправдать радикальные действия Вашингтона по отношению к командующему силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

«Эта информация распространяется для того, чтобы она нашла отклик, свое отражение. Тем самым Штаты пытаются повлиять на русскоязычных граждан, на отношения между Россией и Ираном», — уверен Андрей Альшевских.

По его словам, весь мир видит, какие отношения выстроили РФ, Турция и Иран, поэтому США хотят посадить зерно недоверия внутри России, чтобы попытаться не только раскачать внутреннюю ситуацию, но и через общество повлиять на ход выстраивания отношений Москвы с Анкарой и Тегераном.

Альшевских также считает, что РФ нужно принять закон, который обяжет Facebook открыть российское представительство. Это поможет защитить россиян от дезинформации и деструктивного влияния американской социальной сети.