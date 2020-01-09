Ливийский посланник призвал ПНС передать Триполи под контроль ЛНА
Перемирие, предложенное Россией, принесет пользу, если оставшиеся под контролем Правительства национального согласия (ПНС) районы Триполи будут переданы под контроль властей восточной части страны и Ливийской национальной армии (ЛНА).
Об этом в четверг заявил посланник главы временного правительства в восточной части Ливии Ареф Али Найед, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, согласовав единую позицию по ливийской ситуации, обратились ко всем сторонам конфликта с призывом прекратить огонь в 00.00 в ночь на 12 января, и немедленно приступить к переговорам.
«Что касается призыва России к прекращению огня, он может принести пользу, если за этим последует мирная передача Правительством национального согласия оставшихся районов столицы Триполи законному и должным образом избранному парламенту Ливии и подконтрольной ему Ливийской национальной армии», — заявил посланник.
Напомним, ранее ПНС Ливии обратилось к Турции с просьбой о военной помощи против Ливийской национальной армии, которая под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в рамках антитеррористической операции ведет наступление на Триполи.