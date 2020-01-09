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 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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13:50   9 Января 2020
Весь мир

Коротченко заявил, что США проиграли в конфликте с Ираном, поэтому должны покинуть регион

Коротченко заявил, что США проиграли в конфликте с Ираном, поэтому должны покинуть регион

США продолжают накалять ситуацию на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Военный эксперт Игорь Коротченко убежден, что США ведут себя недопустимо и они должны покинуть Ближний Восток.

После того, как иранский генерал Сулеймани погиб от ракетного удара США по аэропорту в Багдаде, авиабазы США в Ираке подверглись ракетному обстрелу. Коротченко считает, что обещание новых санкций США никак не повлияет на положение Ирана на международной арене. А вот США, развернув свои неправомерные действия на Ближнем Востоке, проиграли, поэтому теперь мировое сообщество законно может требовать от США покинуть регион.

«Новые санкции Ирану — как слону дробина. А вот США политикой вмешательства и непродуманными действиями взорвали ближневосточный регион, спровоцировав Иран. Именно США породили международный терроризм. Их позиция деструктивна и осуждается разумными членами международного сообщества. Изменят ли США свой подход к делу? Нет. Поэтому можно и нужно противостоять США», — отметил Коротченко в беседе с iReactor.

По мнению Коротченко, в сложившейся ситуации Иран вышел победителем, а Вашингтон не смог ответить на «пощечину» оппонента.  Аналитик уверен, что мировое сообщество должно активно противостоять неправомерным действиям США, чтобы Вашингтон прекратил свои попытки «взорвать» Ближний Восток.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #иран #ближний восток #коротченко

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