Америка отказалась от «горячей» войны с Ираном, но объявила гибридную

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет отвечать силой на ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке, но введет новые «мощные» санкции. Эксперт движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов в комментарии «Политике Сегодня» подчеркнул, что противостояние между США и Ираном будет не военным, а скрытым.

«Америка вовлечена в прямую конфронтацию с Ираном. Эта конфронтация не будет закреплена какими-то международными нормами, не будет объявления войны. Будет санкционное, политическое давление, чтобы дестабилизировать ситуацию в Иране и сменить там конституционную власть», — сказал Ионов.

Перейти в открытое противостояние с Тегераном Трамп не сможет, отметил собеседник агентства. Ведь тогда у демократов появится еще один повод для запуска процедуры импичмента, так как глава Белого дома не согласовывал с Конгрессом США убийство иранского генерала Сулеймани. Поэтому Вашингтон будет использовать проверенные инструменты гибридной войны.

«Например, Трамп усилит финансирование антииранских организаций, усилит финансирование в том числе террористических группировок, чтобы подорвать суверенитет Ирана», — уверен эксперт.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке. Как заявили в Тегеране, это было ответом на убийство по приказу Трампа высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

Через несколько часов после глава Белого дома выступил с обращением к нации, в котором не анонсировал военных мер в отношении Ирана, заявив, что США будут действовать экономическими ограничениями, пока Иран «не изменит своего поведения». Трамп призвал Тегеран отказаться от «ядерных амбиций».