Трамп хотел попугать Иран, а не начинать Третью мировую войну, считает Кошкин

Американский президент Дональд Трамп хотел показать всему миру превосходство США, однако понял, что дошел до красной черты и дальше двигаться в этом агрессивном направлении нельзя.

Такое мнение в беседе с информационным агентством «НьюИнформ» высказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

После иранских ударов по американским военным базам в Ираке Трамп выступил с обращением к нации. Он заявил, что объекты получили незначительный урон и в результате атаки никто не пострадал. При этом Трамп объявил, что против Тегерана будут введены новые санкции и обратился к странам-посредникам с призывом выйти из сделки по иранской ядерной программе.

По словам американского президента, Вашингтон изучает возможные варианты ответа Ирану на удар по своим базам в Ираке, однако не планирует задействовать для ответа военную мощь.

Андрей Кошкин, комментируя ситуацию, заявил, что Соединенные Штаты планировали продемонстрировать всему миру, что они являются хозяевами на Ближнем Востоке, но они не собирались начинать Третью мировую войну.

«Никакого замысла Третьей мировой войны не было. Взаимные сатисфакции были предъявлены и удовлетворены и на сегодняшний день опять возвращаемся к позиции статус-кво, когда Вашингтон будет давить на Иран, а Иран и дальше будет сопротивляться», — отметил эксперт.

При этом Кошкин отметил, что в сложившейся ситуации можно наблюдать намерение США реализовать свои замыслы по достижению в мире доминантного положения. С этими амбициями, по мнению эксперта, напрямую связаны и убийство Сулеймани, и эскалация с Тегераном.

«Были планы доказать, что американцы сильны, и никто в принципе не испугался. С другой стороны, американцы и Трамп в частности поняли, что дошли до красной черты, через которую уже переступать нельзя», — подчеркнул собеседник издания.

В заключение Кошкин добавил, что Штаты продолжают проводить политику бряцанья оружием и устрашения. Весь их замысел заключается в том, чтобы попугать оппонента, однако в этот раз никто не испугался.

«Трамп столько много наобещал угроз, и вдруг после атаки на его базы дал заднюю», — заключил эксперт.

Напомним, удары Ирака по военным базам США в Ираке, нанесенные в ночь на 8 января, стали ответом на совершенное 3 января убийство иранского генерала Касема Сулеймани. По данным иранских СМИ, в результате удара по военным объектам США в Ираке были убиты не менее 80 человек. При этом в США сообщения о жертвах в результате иранской атаки отрицают.