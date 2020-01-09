Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу

 Девушка погибла, катаясь на «ватрушке» в Нижегородской области

Девушка погибла, катаясь на «ватрушке» в Нижегородской области
Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок
Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

 Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море

Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу

 Девушка погибла, катаясь на «ватрушке» в Нижегородской области

Девушка погибла, катаясь на «ватрушке» в Нижегородской области
Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок
Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

 Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море

Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море
12:58   9 Января 2020
Россия

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу, сообщает пресс-служба уфимского аэропорта. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, из-за которых аэропорт Оренбурга не дал разрешение на посадку.

Сообщается, что на борту самолета находилось 69 человек, их отправят в Оренбург по маршруту днем в четверг, 9 января.

В аэропорту Оренбурга за последние сутки не смогли приземлиться два самолета из Москвы, причиной стал сильный туман. Второму самолету пришлось лететь в Самару. В данный момент тумана в районе аэропорта нет, но идет сильный снег, при этом оренбургский авиаузел готов принять все самолеты, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #самолет #уфа #общество #туман #оренбург

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...