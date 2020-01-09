Самолет из Москвы не смог приземлиться в Оренбурге и улетел в Уфу, сообщает пресс-служба уфимского аэропорта. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, из-за которых аэропорт Оренбурга не дал разрешение на посадку.

Сообщается, что на борту самолета находилось 69 человек, их отправят в Оренбург по маршруту днем в четверг, 9 января.

В аэропорту Оренбурга за последние сутки не смогли приземлиться два самолета из Москвы, причиной стал сильный туман. Второму самолету пришлось лететь в Самару. В данный момент тумана в районе аэропорта нет, но идет сильный снег, при этом оренбургский авиаузел готов принять все самолеты, передает РИА Новости.