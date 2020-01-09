Украина довольна новым контрактом с «Газпромом»

«Нафтогаз» Украины не ведет переговоры с «Газпромом» о возобновлении прямых поставок газа. Исполнительный директор украинской энергокорпорации Юрий Витренко назвал текущий контракт с российской компанией самым выгодным за всю историю независимости страны.

«Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они ["Газпром"] должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет», — пояснил Витренко.

Витренко отметил, что мощности «Нафтогаза» не были загружены полностью, однако подчеркнул, что по новому контракту «Газпром» будет платить «Нафтогазу» не за количество газа, который проходит по газопроводу, а за зарезервированные мощности.

30 декабря Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит российского газа. «Газпром» обязался выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению суда, также стороны отказались от взаимных претензий. Кроме того, для продолжения транзита «Газпром» заключил с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а «Нафтогаз» теперь выступает компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.