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Девушка погибла, катаясь на «ватрушке» в Нижегородской области
Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

Зеленский призвал не спекулировать на данных об авиакатастрофе в Тегеране

 «Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок
Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

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 Ди Каприо спас мужчину, который 11 часов находился на воде в Карибском море

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12:45   9 Января 2020
Россия

Источник в МЧС опроверг данные о пострадавшем при взрыве газового баллона в здании ЦБ РФ

Источник в МЧС опроверг данные о пострадавшем при взрыве газового баллона в здании ЦБ РФ

Газовый баллон взорвался в здании Центрального банка России в Москве. ЧП произошло в здании на улице Неглинной, 12.

Как сообщает источник «Политики Сегодня» в МЧС, инцидент случился в момент заправки холодильника фреоном. Источник уточняет, что в результате ЧП нет ни разрушений, ни возгорания.

Ряд Telegram-каналов пишет, что в результате хлопка пострадал один человек, но источник в МЧС эти данные опроверг и отметил, что пострадавших нет.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #происшествия #чп #центробанк россии

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