Источник в МЧС опроверг данные о пострадавшем при взрыве газового баллона в здании ЦБ РФ
Газовый баллон взорвался в здании Центрального банка России в Москве. ЧП произошло в здании на улице Неглинной, 12.
Как сообщает источник «Политики Сегодня» в МЧС, инцидент случился в момент заправки холодильника фреоном. Источник уточняет, что в результате ЧП нет ни разрушений, ни возгорания.
Ряд Telegram-каналов пишет, что в результате хлопка пострадал один человек, но источник в МЧС эти данные опроверг и отметил, что пострадавших нет.