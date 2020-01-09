Девушка погибла, катаясь на «ватрушке» в Нижегородской области
Жительница города Павлово в Нижегородской области разбилась насмерть, катаясь с горки на тюбинге на новогодних праздниках.
Региональное следственное управление СК РФ проводит проверку по факту произошедшего. По предварительной информации, компания молодых людей 1 января решила покататься на «ватрушках» по склону одного из оврагов в окрестностях Павлово. Одна из девушек во время спуска выпала из тюбинга и ударилась головой. Пострадавшую госпитализировали, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась 5 января.
«Место, где каталась погибшая, не оборудовано для спуска и катания на тюбингах. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.