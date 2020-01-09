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12:46   9 Января 2020
Россия

Продажи снюса в России сократились из-за регулярных проверок

Продажи снюса в России сократились из-за регулярных проверок

Оборот снюса и насвая в России значительно снизился в связи с регулярными проверками торговых точек. Запрещенные  некурительные никотиносодержащие смеси обнаружены лишь на каждом пятидесятом объекте.

«Плотность и эффективность проводимых Роспотребнадзором проверок привела к снижению оборота некурительной никотинсодержащей продукции в торговых точках», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что в первые дни проверок запрещенные никотиносодержащие смеси продавали в каждой двадцатой торговой точке.

Федеральная служба провела 44 тысячи проверок торговых точек, торгующих никотиносодержащей продукцией. Всю запрещенную продукцию сотрудники службы изъяли.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что общая сумма наложенных штрафов за торговлю насваем и снюсами составила уже почти три миллиона четыреста тысяч рублей.

Служба отслеживает и деятельность интернет-магазинов. Из-за торговли запрещенной продукцией уже закрыли 30 сайтов.

Некурительный бездымный табак с никотином (снюс) запретили в РФ еще в 2016 году. После этого на рынке появились бестабачные пакетики с никотином. В прессу попадает все больше сообщений об отравлениях детей никотином.

24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и СК организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную реализацию такой продукции в торговых точках.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #роспотребнадзор

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