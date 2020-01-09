Эксперт убежден, что в отношениях с Ираном США блефуют из-за боязни ответного удара

Политолог Маис Курбанов считает, что американская политика поведения на Ближнем Востоке — это позор, а президент США Дональд Трамп просто прячется за спины конгрессменов, опасаясь войны.

Очередные столкновения интересов между Ираном и Соединенными Штатами дали о себе знать еще перед началом новогодних праздников, затем произошло убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани и конфликт приобрел новую форму. Операцию по возмездию США за убийство Сулеймани иранцы провели в ночь на 8 января, а весь мир с замиранием сердца ждал реакции американского президента Дональда Трампа, который вместо ожидавшейся волны агрессии постарался все сгладить.

Издание «Экономика сегодня» побеседовало с политологом Маисом Курбановым и выяснило его взгляд на происходящее на территории Ближнего Востока. Эксперт убежден, что Трамп пытается успокоить американцев и сгладить ситуацию из-за того, что Иран способен достойно ответить на американские нападки.

«С 1979 года Иран стал самостоятельным и начал управлять своими природными ресурсами, что привело американскую сторону к возмущению. Иран изначально не хотел, чтобы Америка контролировала весь углеводород на Ближнем Востоке. Именно поэтому Иран наладил отношения с шиитским миром, Ираком и Йеменом. США, в свою очередь, опасаясь двусторонних дипломатических отношений между Ираком и Ираном, приступили к работе над методами по манипулированию Ираном», — объяснил политолог.

Сегодня американская сторона придерживается той же модели поведения, отличный этому пример — убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Военный был ликвидирован ракетой Hellfire 9X, которую неофициально прозвали «Ниндзя», она создана так, что вместо взрывчатых веществ использует ножи. Эта технология позволяет при помощи шести длинных лезвий при поражении легкового автомобиля убить всех, кто в нем находится. Оружие было создано именно для убийств, ведь для поражения реальных противников на войне оно бесполезно, пишет «Экономика сегодня».

«Сулеймани был отважным и дальновидным военным, участвовал в сирийских битвах и помог российскому летчику Константину Мурахтину, самолет которого был сбит над территорией боевиков в Сирии. Его силы смогли оперативно дойти до места и перехватить Мурахтина, после чего он невредимым вернулся на российскую авиабазу. Идеи Сулеймани совпадали с идеями России. Он отлично понимал, что ИГ* (запрещенная на территории России террористическая организация) намерено уничтожить Иран, Российскую Федерацию и Сирию, поэтому всегда поддерживал совместную борьбу стран с общим врагом», — добавил эксперт.

Иран пообещал среагировать и отомстить американцам за убийство Сулеймани, что и сделал. Предупредив США заранее, он нанес удар по американским базам, чем, по мнению политолога, доказал свое превосходство над внешней политикой Соединенных Штатов.

«То, что Америка сделала и делает до сих пор, можно назвать только позором. Теперь ей остается принести извинения иранскому народу и прекратить вести такую внешнюю политику», — подчеркнул эксперт.

Американский лидер Дональд Трамп в свою очередь заявил, что страна намерена ввести очередные экономические санкции против Ирана после случившегося конфликта. Данное заявление он сделал, выступая с речью в Белом доме. Какими конкретно будут ограничения, он не уточнил. Он также обратился к гражданам США с примирительной речью, намекая, что не желает войны с Ираном и не станет раздувать военный конфликт. Курбанов обратил внимание на то, что поведение Трампа все больше напоминает какой-то фарс.

«В настоящее время весь мир уже приходит к пониманию того, что США блефуют. И Дональд Трамп пытается выйти из положения, прикрываясь позицией конгрессменов, которые, в свою очередь, не желают ввязываться в военный конфликт на Ближнем Востоке», — заключил Курбанов.

Завершил свои размышления политолог словами о том, что весь мир, вероятно, скоро раскроет блеф США и поймет их истинные намерения.