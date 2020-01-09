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Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

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12:33   9 Января 2020
Весь мир

Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране, сообщает Совет национальной безопасности и обороны страны.

Как передает СНБО Украины, самолет могли поразить зенитной ракетой или у лайнера мог взорваться двигатель по техническим причинам. Также Украина не исключает взрыв в результате теракта. Все три версии будут проверять.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вылетел из иранского Тегерана в Киев утром в среду, 8 января. Через восемь минут самолет потерпел крушение и рухнул неподалеку от аэропорта вылета, набрав высоту в 2,4 километра. В авиакатастрофе погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Украина назвала три основные версии крушения самолета в Иране

Изначально основной причиной трагедии называли возгорание двигателя при наборе высоты. В четверг, 9 января, Организация гражданской авиации Ирана заявила, что самолет загорелся еще в воздухе, а не при столкновении с землей. Об этом же свидетельствует видеозапись одного из очевидцев, на которой видно, как в небе полыхает летящий объект.

В день авиакатастрофы иранские СМИ предположили, что украинский самолет мог сбить американский беспилотник, перепутав гражданский лайнер с правительственным самолетом Ирана.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #иран #происшествия #авиакатастрофа #чп

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